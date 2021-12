Rotterdam organiseert Winter of Esports

Nadruk op de wijken

Esports is niet meer weg te denken uit Rotterdam, zo zegt Christine Eskes, wethouder van volksgezondheid, zorg, ouderen en sport. Het is vooral iets waar jongeren zich mee bezighouden, dus is het een logische plek voor het stedelijk bestuur om zich te begeven als het doel is om jongeren te raken. ,,In Rotterdam omarmen we de populariteit van gaming en sports”, zegt ze daarover. ,,We ervaren de sociale meerwaarde en zien kansen om met esports en gaming, jongeren te verbinden. Met Winter of Esports willen we, juist ook in deze tijd, een fysieke plek bieden voor gaming en esports waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, samen competitief kunnen gamen en waar combinaties te maken zijn met sporten en bewegen.”