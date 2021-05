Ruud Gullit als boegbeeld voor verantwoord gamen: ‘Toon interesse in wat je kind speelt’

Ruud Gullit zette met het oprichten van zijn eigen FIFA-academie een aantal jaar geleden zijn eerste stappen in de gamewereld. Met de kennis die hij daarmee heeft opgedaan, maar ook zeker vanuit zijn eigen ervaringen, probeert hij nu als ambassadeur van Rule The Game andere ouders het gamen van hun kind te laten omarmen.

„Ik heb eigenlijk nooit iets met het spelen van games gehad”, begint Gullit zijn verhaal. „Mijn zoon daarentegen speelde thuis wel vaker FIFA en aangezien ik onderdeel ben van het FIFA Legends-team, kwam al snel de vraag of ik niet kon regelen dat hij met mij kon spelen.”

„Daarover raakte ik vervolgens in gesprek met een van mijn vrienden, Schalk Stalman, aangezien ik wist dat hij ervaring met dit soort dingen had. Op dat moment kwam het idee ter sprake om een FIFA-academie op te richten, inclusief de vraag of ik daarbij betrokken wilde zijn. Toen is het balletje gaan rollen en ben ik in de wereld van het gamen terechtgekomen.”

Geheel onverwacht was die stap volgens de ex-voetbalprof echter niet. „Ik was natuurlijk onderdeel van het FIFA Legends-team en zodoende heb ik vaker evenementen bijgewoond rondom die game. Daar is, ondanks dat ik niet zoveel verstand heb van de game op zich, toch een bepaalde interesse ontstaan.”

Team Gullit

Die interesse zorgde ervoor dat de oud-international in 2018 betrokken was bij de oprichting van de eerste professionele en onafhankelijke FIFA-academie ter wereld. Inmiddels is Team Gullit een van de succesvolste FIFA-esportsteams, met esporters die hebben bewezen tot de grootste talenten ter wereld te behoren. Zo maken onder andere meervoudig Europees kampioen Levi de Weerd en oud-Nederlands kampioen Dani Visser onderdeel uit van het team.

„Ik ben blij dat ik als het gezicht van deze academie iets bij kan dragen aan de ontwikkeling van jonge talenten. Ik kan enorm genieten van de groei die onze spelers doormaken en ben trots onderdeel te zijn van een van de beste FIFA-academies ter wereld. Daarnaast hoop ik hiermee het beeld dat gamen alleen iets voor geeks op een zolderkamer is weg te kunnen nemen.”

Rule The Game

Naast zijn rol bij Team Gullit heeft de geboren Amsterdammer zich sinds kort aan een tweede game-gerelateerd project verbonden. Als ambassadeur van Rule The Game draagt hij bij aan de missie van die organisatie om meer begrip en kennis bij ouders van gamende kinderen te creëren. „Ik proef bij veel ouders nog angst als het over gamen gaat. Ze vragen zich af, doe ik hier wel goed aan? Of, is het niet te veel? Daarom is het belangrijk om ze hierin gerust te stellen, maar ook te ondersteunen.”

Ook in-game aankopen blijven wat dat betreft een heikel punt. De accounts van de kinderen zijn vaak gekoppeld aan de rekening van hun ouders en die vragen zich vervolgens af wat in hemelsnaam de V-Bucks of FIFA-points zijn die worden aangeschaft. In huize Gullit werden ook wel eens onbekende aankopen gedaan. „Ik kreeg op een bepaald moment een aantal mailtjes over aankopen in een shop waarvan ik geen idee had wat het was. Al snel bleek het om in-game spullen te gaan die mijn zoon had aangeschaft. Gelukkig was hij verstandig genoeg om het binnen de perken te houden, maar het bewijst maar weer eens het belang van duidelijke afspraken op dit vlak”

De belangrijkste tip die hij ouders mee wil geven is dan ook: „Toon interesse in wat je kind speelt. Kijk mee. Stel vragen. Zo zorg je ervoor dat je niet voor verassingen kunt komen te staan. Daarnaast kun je op die manier duidelijker uitleggen waarom er bepaalde afspraken gemaakt moeten worden en zal je kind dit sneller van je aannemen.”

„Om deze afspraken te handhaven is het mogelijk om ouderlijk toezicht in te stellen op de console. Dit stelt ouders in staat om te beheren hoeveel tijd hun kinderen aan een game kunnen besteden of een uitgavelimiet in te stellen. Zo kun je ervoor zorgen dat games op een veilige en gezonde manier onderdeel uitmaken van de ontwikkeling.”

