Ruud Gullit zoekt beste FIFA-talent van Nederland via show op Videoland

De voetbalgame FIFA is het bestverkochte spel in Europa en telt in Nederland alleen al ruim 1,5 miljoen spelers. Daarom gaan Videoland en Team Gullit op zoek naar hét nieuwe FIFA-talent van Nederland. Uit de ruim 2500 aanmeldingen komen in aflevering één dertig talenten samen die in verschillende rondes hun FIFA-skills tonen en zichzelf presenteren. De jury bepaalt uiteindelijk welke elf talenten een plek veroveren in de definitieve selectie en intrek nemen in de H20 Esports Campus Amsterdam, die twee weken lang het decor is van de show.