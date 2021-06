Sam en Sebastiaan winnen in Amsterdam finale van Red Bull-gametoernooi

Na twee kwalificatieronden en een ontzettend spannende finale is het team MonkaS gelukt om het unieke Red Bull-toernooi te winnen. Het team versloeg Nodachi in de kwartfinale en Redwave Esports in de halve finale. De twee spelers kwamen in de finale een sterke tegenstander tegen in de vorm van UM-Esports. Dit duo wist zeker in de kwartfinale een enorm sterke prestatie neer te zetten door de titelfavoriet Infinite Void uit te schakelen. Ze bleken alleen niet goed genoeg te zijn om MonkaS te verslaan.

Sam en Sebastiaan waren na de overwinning erg te spreken over het toernooi. „Het was echt een heel uniek evenement. Ik had af en toe het idee dat we het aan het verpesten waren, maar uiteindelijk kwam het toch nog goed. We zijn heel blij met deze overwinning.”

Play-offs en Helsinki

Red Bull Flick is een uniek CS:GO-toernooi waarbij spelers in duo’s tegen elkaar spelen in levels, die speciaal zijn ontworpen voor het toernooi. Doordat teams uit twee spelers bestaan in plaats van vijf en ze verschillende punten van de map moeten controleren is de spelmodus veel sneller dan normaal. Red Bull Flick is het best te vergelijken met de gamemodus King of the Hill, dat met name in oudere schietspellen populair was.