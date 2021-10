Samsung Galaxy eerste shirtsponsor FIFA-academie Team Gullit

Samsung Galaxy is de eerste shirtsponsor van FIFA-academie Team Gullit. Het nieuwe tenue is vanaf 21 oktober beschikbaar in FIFA 22.

Team Gullit heeft een samenwerking met Samsung Galaxy als shirtsponsor voor zijn FIFA 22-tenue aangekondigd. Het shirt van Team Gullit was vorig jaar ook al beschikbaar in FIFA 21, maar de samenwerking met Samsung is een primeur. Er prijkte namelijk nog niet eerder een sponsor op het Team Gullit-shirt.

Samenwerking

Samsung hoopt zich op deze manier meer te verbinden met de leefwereld van jongeren. Het Zuid-Koreaanse elektronicabedrijf haakt daarom aan op de populariteit van Team Gullit en zal zodoende komend seizoen tijdens talloze virtuele voetbalwedstrijden te zien zijn. Het shirt is namelijk voor iedere speler die het gebruikt, en diens tegenstander, te zien in de game. Daarnaast gaan Team Gullit en Samsung ook via andere wegen de samenwerking uitdragen, daarbij kan gedacht worden aan onder andere streams en winacties.

,,Als het om innovatie en marketing gaat, brengt Samsung de bal maar al te graag aan het rollen”, zegt Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile van Samsung Nederland. ,,Ook nu weer. Als eerste shirtsponsor van Team Gullit dragen we via de FIFA-academie en talloze activiteiten bij aan een nieuwe generatie FIFA-spelers. We kijken er naar uit!”

Ook Corné Dubelaar, oprichter van Team Gullit, is blij met de nieuwe samenwerking: ,,Ik ben enorm trots op dat wij samen gaan werken met Samsung. Dit laat de groei zien van Team Gullit, we hebben inmiddels het aanzien en bereik van een internationale topploeg.”