Schalke 04 blijft toch actief in League of Legends esports

Schalke 04 heeft besloten vooralsnog actief te blijven in esports, hetzij op een minder prestigieus niveau in de Duitse Prime League. In die competitie strijden teams uit Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk tegen elkaar. Via de Prime League kunnen teams strijden voor een plek in het EU Masters-toernooi, waar de beste regionale teams van Europa het tegen elkaar opnemen. Schalke blijft in de toekomst haar esportsteams ondersteunen, aldus de organisatie.