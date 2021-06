Schalke 04 verkoopt plek in top League of Legends-competitie voor 30 miljoen

Max Backhaus, Schalke-reporter bij het grootste Duitse dagblad Bild, bevestigt het nieuws op Twitter. Hij stelt dat Schalke de plek gaat verkopen aan een investeerder, van wie de Duitse club 30 miljoen euro wil zien. Schalke kocht de LEC-plek in 2019 voor 8 miljoen euro. Backhaus beweert dat het geld nu hard nodig zou zijn om de club overeind te houden.

Financieel hard geraakt

Er gingen al langer geruchten dat Schalke 04 van plan was te stoppen met het League of Legends-team. De organisatie, die traditioneel gold als een van de beste voetbalclubs in Duitsland, degradeerde afgelopen seizoen uit de Bundesliga, de hoogste Duitse voetbalcompetitie. Daarnaast werd Schalke net als veel andere voetbalclubs financieel hard geraakt door de coronacrisis.

Schalke 04 draait sinds 2016 mee in de Europese topcompetitie van League of Legends, de LEC; toen kocht de club de plek van Elements, het team dat eerder onder de naam van esportsorganisatie Alliance speelde. Het team van Schalke behaalde in recente jaren consistente resultaten in de middenmoot van de LEC, met als hoogtepunten de derde plek in de LEC Summer Play-offs in 2019 en de LEC Regional Finals van datzelfde jaar.

Nog veel onduidelijk

Welke organisatie de plek van Schalke 04 in de LEC gaat overnemen, is nog niet bekendgemaakt. Geruchten spreken over een mogelijke terugkeer van het Spaanse Giants Gaming, of de komst van de Franse EU Masters-kampioen Karmine Corp. Ook is het nog niet duidelijk wanneer de transitie precies plaatsvindt.

Verder is het nog afwachten wat de exit van Schalke precies gaat betekenen voor de spelers die nu onder contract staan bij de Duitse club. De Nederlandse speler Kirei is bijvoorbeeld net aan zijn tweede LEC-avontuur begonnen bij Schalke 04 Esports.