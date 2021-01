Sjoerd Sjoerdsma (D66) over gamende politici: ‘Geniale manier om het gesprek aan te gaan’

In oktober 2020 speelde de Amerikaanse politica Alexandria Ocasio-Cortez live op streamingplatform Twitch samen met wereldberoemde gamers het spel Among Us . Ze brak bijna een kijkcijferrecord en kreeg er honderdduizenden volgers bij. Kan dat in Nederland ook?

Kunnen politiek en gamen hand in hand gaan? Dat vroegen wij aan D66-kamerlid Sjoerd Sjoerdsma, die zelf een fanatieke gamer is. Sjoerdsma is 39 jaar en had het nieuws uit Amerika ook gezien. ,,Ik vroeg me toen al af of dat ook zou werken in Nederland. Je moet natuurlijk wel goed weten wat bij je past.”

Geniale manier

,,Gamen is best jong en hip, dus als je dat als politicus ook bent, dan kan het wel”, vervolgt Sjoerdsma. ,,Ocasio-Cortez heeft het heel slim gedaan en speelde een enorm populaire game om in contact te komen met haar kiezers. Zeker in een tijd waarin je elkaar nauwelijks fysiek kunt zien door de coronacrisis is het een geniale manier om alsnog het gesprek aan te gaan.”

Natuurlijk is niet elke game geschikt, zo duidt ook Sjoerdsma. ,,Het is in mijn optiek onverstandig om gewelddadige games te spelen. Je kunt beter kiezen voor een spel met een grote sociale component, zodat er veel interactie is.”

Twitch en politiek

Maar is streamingplatform Twitch nou wel de juiste plek voor een politieke campagne? Sjoerdsma vindt van wel: ,,Je wilt als politicus een zo groot mogelijk publiek, maar de kijkers van Twitch worden misschien wel niet via andere kanalen bereikt. Dan is het goed om ook daar reclame te maken voor jezelf en je partij en eventueel zelfs samen te werken met grote en bekende streamers.”

,,Of je dat moet willen?” herhaalt Sjoerdsma de vraag. ,,Door mensen aan te spreken die je normaal gesproken niet zou bereiken boek je pure winst. Niemand wordt er slechter van. Als je het als kijker stom vindt, kijk je er gewoon niet naar.”

