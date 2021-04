Sony vraagt patent aan voor AI-systeem dat gamer imiteert

Spelers keren terug naar het verleden na vernieti­ging Call of Duty Warzone-map

23 april Verdansk ‘84 is de nieuwe map van Call of Duty Warzone. De map vervangt het oude Verdansk, die tijdens een evenement in het spel opgeblazen werd. De map bevat een dosis nieuwe locaties, en is samen met een aantal nieuwe wapens onderdeel van de seizoen 3-update.