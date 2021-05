Sony wil chatdienst Discord volgend jaar integreren op de PlayStation

Deze streamer is al meer dan 150 uur achter elkaar live

22 maart In de nacht van zondag 14 op maandag 15 maart zet Twitch-streamer Ludwig Ahgren zijn camera aan voor het begin van zijn subathon, waarbij kijkers door zich te abonneren op zijn kanaal de tijd dat hij online blijft, kunnen verlengen. Hij verwacht op dat moment de komende 24 tot 48 uur achter zijn camera door te moeten brengen. Inmiddels is hij al meer dan 150 uur aan het livestreamen en het eind is nog niet in zicht.