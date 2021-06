Spannende wedstrijden in tweede week Dutch League

Vorige week werden in de eerste week van de grootste League of Legends-competitie van Nederland de kaarten geschud. Resultaat? Echo Zulu en PSV Esports die momenteel het beste spel laten zien. Toch wonnen beide teams met moeite hun wedstrijd deze week. Aan de kant van PSV Esports was zelfs een uitzonderlijke prestatie van één van de spelers nodig; Aleksi ‘Kehvo’ Merta schakelde in een groepsgevecht alle spelers van mCon Rotterdam uit, een zogeheten pentakill.

Schitterend herstel

In de wedstrijd tussen LowLandLions en Echo Zulu was het vooral LowLandLions dat in de beginfase dominant spel liet zien. De spelers van Echo Zulu reageerden hier echter goed op, draaiden de situatie om en krabbelden terug in de wedstrijd. Uiteindelijk was het Echo Zulu-speler Emil ‘Emiw’ Irga die een gaatje vond in de verdediging van LowLandLions, waardoor zijn team de wedstrijd won.

Makkelijke overwinningen

In de derde wedstrijd nam mCon Rotterdam het op tegen Dynasty. Dynasty zit dit seizoen nog niet goed in het vel, waardoor ook deze wedstrijd tegen het team uit Rotterdam verloren ging. In de laatste en vierde wedstrijd van de dag stonden LowLandLions en Team THRLL tegenover elkaar. LowLandLions was duidelijk nog niet hersteld van het eerdere verlies tegen Echo Zulu, waardoor Team THRLL zonder al te veel problemen de overwinning pakte.

Uitslagen

mCon Rotterdam 0-1 PSV Esports

LowLandLions 0-1 Echo Zulu

mCon Rotterdam 1-0 Dynasty

LowLandLions 0-1 Team THRLL

Volledig scherm Twee enorm spannende wedstrijden in de tweede week van de Dutch League. Echo Zulu won tenauwernood van LowLandLions, en PSV Esports had enorme moeite met mCon Rotterdam. © Esports Club