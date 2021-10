Spel uit Netflix-serie Squid Game nagemaakt in Fortnite

De Reddit-gebruiker heeft het spel nagemaakt in de creative mode van Fortnite . Het spel met de naam ‘Red Light, Green Light’ is een kinderspel wat in Nederland bekendstaat als ‘Annemaria koekoek’. Spelers mogen, net als in de serie, naar de andere kant van het speelveld rennen. Zij mogen echter alleen maar bewegen zolang de spelleider niet kijkt. Als de spelers nog bewegen als de spelleider omdraait, worden zij doodgeschoten.

Squid Game

De Zuid-Koreaanse Netflix-serie Squid Game is een enorme hit op het internet. In de hitserie spelen de personages verschillende kinderspellen waarmee zij gigantische geldbedragen kunnen winnen. Als zij het spel verliezen, worden zij echter vermoord. Squid Game is de best bekeken serielancering ooit op Netflix met ruim 111 miljoen kijkers in de eerste 28 dagen. In werkelijkheid hoeven mensen de serie echter niet verslonden te hebben; Netflix bevestigde eerder dat iedere abonnee die meer dan twee minuten van een serie of film ziet, wordt geteld als kijker.