Statenlid Frederik Peters: ‘Of esports een sport is? Die fase zijn we voorbij’

De provincie Gelderland wil een half miljoen euro investeren in een talentenhub voor esporters. Het voorstel kwam uit de hoge hoed van de fractievoorzitter van de VVD in Gelderland, Frederik Peters. Volgens hem zit er veel onbenutte potentie in esports, en is de link tussen sport en esports makkelijk te leggen.

De oorspronkelijke inspiratie voor het voorstel kwam vanuit livestreamplatform Twitch. Hoewel er bij Peters thuis wel een Playstation staat, was gamen op het hoogste niveau niet bepaald belangrijk voor de VVD’er. „Thuis zijn we niet echt talentvolle gamers’’, verklaart Peters lachend. „Maar toen ik een keertje Twitch aan het verkennen was kwam ik een stream tegen van de voetbalgame FIFA. De grootste fascinatie voor mij was dat er zo veel mensen naar deze stream van een game keken, bijna genoeg om een daadwerkelijk voetbalstadion mee te vullen. Toen ik zag dat er in de chat enthousiast meegepraat wordt en er tientallen van dit soort livestreams zijn, was dat voor mij de trigger om er dieper in te duiken.”

Weg naar de top

Uiteindelijk stelde Peters voor om te investeren in een esports talenthub in Nijmegen bij het Sportqube complex. Daarbij ging het hem vooral om de verbintenis tussen sport en esports. „We zijn de fase waar we ons afvragen of esports een sport is voorbij, het is gewoon een sport’’, legt Peters uit. „Niet alleen zijn er veel sportorganisaties bezig met esports, maar esporters zijn ook echt atleten. Je moet goed op je eten letten en fit blijven om te presteren, iets wat een normale atleet ook moet doen om prestaties te leveren.”

Er zijn genoeg jongeren die naar zo’n carrière als esporter willen werken, maar er zit vaak geen of nauwelijks begeleiding bij. ,,Je verspilt op die manier niet alleen talent, het brengt ook risico’s met zich mee zoals verslaving of verminderde gezondheid’’, zegt Peters. „We willen er voor zorgen dat we talent kunnen ontwikkelen, maar ook spelers met behulp van voorlichtingen en ondersteuning een weg naar de top bieden.”

Gefronste wenkbrauwen

In Nederland is er buiten Rotterdam niet echt een gemeente die hevig investeert in esports. Toch gaat nu ook de provincie Gelderland over de streep om esports te ontwikkelen; een ambitieuze stap, volgens Peters. „Het is een heel nieuw onderwerp in onze vergaderingen geweest. Als sportprovincie willen we esports ook echt onderdeel maken van ons sportbeleid. Esports is gelukkig al redelijk geëmancipeerd in Gelderland. Het is goed dat het gebeurt, en ik ben ook blij dat ik op een flinke meerderheid in Staten kan rekenen, ondanks de initiële gefronste wenkbrauwen.”

Olympische spelen

De veertien partners van het initiatief, zoals Logitech en de Radboud Universiteit, willen zich hard inzetten om esports te ontwikkelen, maar ook te onderzoeken wat daarvoor nodig is. „Eén van de meest ambitieuze doelen is om bij de volgende Olympische spelen waar esports aanwezig is een aantal atleten te sturen die opgeleid zijn in de talentenhub in Nijmegen. We willen met dit soort doelen esports in Nederland structureel verbeteren. Niet alleen door te laten zien wat Nederlanders in huis hebben, maar ook om verantwoord gamen naar boven te halen en bespreekbaar te maken. Het is een serieuze zaak waar we allemaal stappen in kunnen zetten.”

De esports talentenhub moet eind 2021 zijn deuren openen en een verantwoorde weg naar de top bieden voor gamers.