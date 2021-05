Streamer Ninja verdient tot 5 miljoen dollar per maand met partnerprogramma Fortnite

Tyler ‘Ninja’ Blevins is een bekende Amerikaanse streamer en professionele gamer. Hij begon zijn gamecarrière als esporter in de game Halo 3 , waarbij hij zijn gametalent vaak tentoonstelde op het populaire livestreamplatform Twitch.

Zijn populariteit nam pas echt sterk toe dankzij zijn talent in de game Fortnite. Toen Epic Games begon met een partnerprogramma was Blevins een van de eerste content creators die hier onderdeel van uitmaakte. Via dit programma haalt de Amerikaan naar eigen zeggen nu dus miljoenen per maand binnen; in zijn hoogtijdagen zelfs ruim vier miljoen euro per maand, aldus Blevins zelf.