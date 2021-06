Streamer stopt midden in toernooi omdat het ‘te lang duurt’

Lengyel deed samen met een aantal andere streamers mee aan het BoomTV Valorant-toernooi. Ondanks het hoge niveau van het team ging het niet heel goed, en hoewel ze een game wisten te winnen verloren ze er ook twee. In eerste instantie wilden Lengyel en zijn team stoppen, maar ze besloten na een kleine teamvergadering toch door te gaan. Er was alleen één probleem, er was geen vijfde speler.

Vijfde speler

xQc

Félix Lengyel is met bijna 6 miljoen volgers een van de de populairste streamers op het livestreamplatform Twitch. Eerder was hij ook al een van de favoriete esporters in het schietspel Overwatch, dat hij op hoog niveau speelde. Lengyel kwam in zijn profcarrière meerdere malen in opspraak vanwege negatief gedrag. Dat is nog steeds te merken in zijn streams, en ook tijdens het Valorant-toernooi bleek maar weer dat zijn lontje nog altijd vrij kort is.