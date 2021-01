Team Ruud Gullit plaatst zich als enige Nederlandse club voor ‘Champions League’ van FIFA 21

Esporters Răzvan Puiu en Oliver Roberts hebben zich als duo gekwalificeerd voor de FIFAe Club World Cup. De Roemeen en de Deen knokten zich door de kwalificaties heen en beleefden donderdagavond de apotheose. In de halve finale werd Brøndby IF verslagen en in de finale deden de heren dat huzarenstukje nog eens stilletjes over tegen LDLC.

Team Gullit plaatste zich op deze manier als enige Nederlandse club voor een van de meest prestigieuze toernooien van het jaar in FIFA-land. Er waren nog andere Nederlandse clubs in de race, maar die haalden het allemaal niet. Zo verslikte Feyenoord zich in de finale in Genoa Esports, verloor Bundled in de eindstrijd van AC Monza Team Esports en kon ook PSV de beslissende wedstrijd in de play-offs niet winnen. Ajax werd in hun groep al in de halve finales uitgeschakeld door Wolfsburg.