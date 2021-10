Team Spirit wint onverwacht WK Dota 2 en bijna 16 miljoen euro

Hoewel Team Spirit al een grootse prestatie had neergezet met een gegarandeerde tweede plaats op The International 10, zou een overwinning op het dominante PSG.LGD natuurlijk de kers op de taart zijn. Het Chinese topteam was overduidelijk de favoriet, maar alles leek mogelijk na de prestaties die Team Spirit eerder had neergezet.

De eerste game van de best-of-five-finale, begon met wat kleine voordelen voor PSG.LGD, maar Team Spirit velde bijna het hele team in een vroege teamfight. Hierdoor konden de Russen doorstomen en wonnen ze uiteindelijk de eerste ronde. Game twee ging wederom goed voor Team Spirit, waardoor de underdogs van The International 10 op een 2-0 voorsprong kwamen te staan in de finale.

In de derde en vierde game kwamen de Chinezen sterk terug, waardoor alles uiteindelijk aankwam op een vijfde en beslissende pot. In eerste instantie ging deze gelijk op, maar op den duur greep Team Spirit de leiding. Uiteindelijk lukte het de Russen om de basis van PSG.LGD te vernietigen en schreef Team Spirit esports-geschiedenis door The International 10 te winnen.

Over The International

The International is het grootste toernooi van het jaar in het spel Dota 2. Het spektakel is officieel ook het esportstoernooi met de grootste prijzenpot. In 2019 zo’n 30 miljoen euro, en dit jaar was er zelfs een totale prijzenpot van 35 miljoen euro. De vijf winnaars van het toernooi zijn daardoor in één klap multimiljonair. Vorig jaar ging het toernooi niet door vanwege het coronavirus.

Kijk hier onze video’s op het gebied van esports: