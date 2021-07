Team THRLL en LowLandLions vechten voor de laatste plek in Dutch League play-offs

De drie beste teams, PSV Esports, Echo Zulu en mCon Rotterdam, zijn al gekwalificeerd voor de play-offs. Verder is Dynasty inmiddels uit de race voor de vierde en laatste play-off-plek. De wedstrijden van deze week waren daarom cruciaal voor de twee andere teams, LowLandLions en Team THRLL. Zij moesten beide spelen tegen titelfavoriet PSV Esports in de hoop om de laatste plek voor play-offs te veroveren.

PSV Esports was onverslagen vóór deze week en wist deze dominantie vol te houden tijdens de eerste wedstrijd tegen LowLandLions. Hier speelde de sterspeler van PSV Esports, Brayan ”Kruimel” van Oosten, een perfecte pot op het fragiele personage Viktor. De Eindhovenaren namen hun sterke spel echter niet mee naar de wedstrijd later op de dag. Team THRLL had een unieke strategie voorbereid voor dit duel waardoor PSV Esports voor de eerste keer verloor in de competitie.

Creativiteit wordt beloond

Team THRLL verbaasde de kijkers dinsdagavond. Zij leken alle traditionele regels in League of Legends te vergeten toen zij besloten met de personages Tryndamere en Seraphine te spelen. De keuze voor deze personages en strategie tegen het beste team in de competitie was niets minder dan geniaal. De creativiteit heeft Team THRLL geholpen om deze belangrijke overwinning binnen te halen. Hierdoor blijven zij namelijk in de race voor de laatste plek in de play-offs.