The Game Awards weigert Activision Blizzard

De organisatie achter de komende Game Awards heeft duidelijke taal uitgeslagen. Activision Blizzard is niet welkom bij het evenement. Call of Duty, een spel gemaakt door de organisatie, zal de enige vorm van aanwezigheid zijn bij de prijsuitreiking. Leden van de ontwikkelaar worden geweigerd.

Activision Blizzard zal geen onderdeel uitmaken van de Game Awards. Dat kondigt Geoff Keighley, uitvoerend producent en presentator van The Game Awards aan op Twitter. Volgens Keighley is er geen plek voor ‘misbruik, het lastigvallen of de roofdierachtige praktijken die plaatsvinden in wat voor bedrijf of gemeenschap dan ook.’

Het besluit komt nadat Activision Blizzard een lastig jaar achter de rug heeft. Het bedrijf is aangeklaagd wegens het bewerkstelligen van een vrouwonvriendelijke cultuur, waarbij mannen machogedrag vertonen, vrouwen pesten, en een bedrijfscultuur heerst waarin sprake is van structurele seksuele discriminatie. Zo zouden mannelijke werknemers onder werktijd aan het gamen zijn en alle werkzaamheden doorschuiven naar de vrouwen.

Het nieuws leidde tot een sterke veroordeling van andere bedrijven, waaronder Nintendo, Sony en Microsoft, maar ook tot bekentenissen van andere werknemers bij ontwikkelaars zoals Ubisoft. Deze werknemers gaven aan dat het niet alleen Activision Blizzard was waar dit soort dingen gebeurde.

Directeur Bobby Kotick stelde zich aanvankelijk op als zeer betrokken bij de aanklachten en gaf aan alles op alles te stellen om het imago te verbeteren en schoon schip te maken, maar later kwam naar buiten dat Kotick al jaren wist van wat er gebeurde in zijn bedrijf, en zichzelf ook aan diverse wanpraktijken schuldig had gemaakt.

Toch nog wat invloed

Hoewel Activision Blizzard niet welkom is bij The Game Awards zal het toch nog wat invloed kunnen uitoefenen. Rob Kostich, president van Activision, is namelijk onderdeel van het adviesorgaan rondom The Game Awards. Hoewel het orgaan geen invloed heeft op het nomineren of stemmen, is het orgaan wel belangrijk voor het ‘in goede banen leiden en voortzetten van de missie van The Game Awards’, zo schrijft The Game Awards op eigen website. Het evenement zal plaatsvinden op 10 december om 02.00 uur Nederlandse tijd.