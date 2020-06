Thijs (15) is gamer in het FIFA-team van Ruud Gullit: ‘Mijn ouders zijn heel trots’

Thijs is net 15 geworden maar tekent nu al een contract als professionele gamer. De jonge Naaldwijker gaat aan de slag bij het FIFA-team van Ruud Gullit en heeft serieuze ambities: ,,Ik wil in de eDivisie spelen en me kwalificeren voor grote internationale toernooien.”

In gesprek met Thijs is de passie voor het computerspel FIFA al snel duidelijk: ,,Ik speel al 6 jaar, dus ik ben begonnen bij FIFA 15. Sinds FIFA 20 ben ik het echt serieus op gaan pakken omdat ik het gevoel had dat er nog veel ontwikkeling in mijn spel mogelijk was.”

Team Gullit, het FIFA-team van oud-voetballer Ruud Gullit, zag die potentie ook en pikte hem vorige week op. ,,Ik heb mezelf aangemeld via hun website en uiteraard hoop je dan dat ze je prestaties gaan volgen. Na die aanmelding heb ik erg goed gespeeld, toernooien gewonnen en de wereldwijde top 100 van de Weekend League gehaald.”

Quote Thijs is een jongen met een topsport­men­ta­li­teit Maarten Sonneveld, Team Gullit

De Weekend League is een online competitie die bestaat uit 30 wedstrijden tegen andere FIFA-spelers. Hoe meer wedstrijden je wint, hoe hoger je op de ranglijst eindigt. Omdat Thijs deze wedstrijden live op YouTube uitzendt, kon Team Gullit het talent makkelijk in de gaten houden. Zijn vele goede prestaties waren uiteindelijk aanleiding om hem een contract aan te bieden.



Maarten Sonneveld van Team Gullit is erg blij met het aantrekken van Thijs: ,,Het is een jongen met een topsportmentaliteit. Op 14-jarige leeftijd is hij vanuit zichzelf al heel serieus gaan trainen om beter te worden in FIFA. Dat is bewonderenswaardig.’’ Sonneveld ziet een mooie toekomst voor het jonge talent: ,,Ik weet zeker dat hij heel ver kan komen als hij deze mentaliteit vast weet te houden. Wij merken dat jongens met de juiste motivatie heel goede resultaten behalen met ons trainingsconcept.’’

Dromen en doelen

Thijs heeft het afgelopen jaar veel tijd in FIFA gestoken om zijn nieuwe droom waar te kunnen maken: ,,Ik wil in de eDivisie spelen. Ook wil ik me kwalificeren voor grote internationale toernooien.” Om in de eDivisie te spelen en aan grote toernooien mee te doen moet je minstens 16 jaar oud zijn, dus Thijs moet hoe dan ook nog een jaar wachten voordat hij zich mag bewijzen.

Toch bestaat het leven van Thijs uit veel meer dan alleen maar FIFA spelen. De tiener gaat gewoon nog naar school, hoopt volgend jaar zijn middelbareschooldiploma te halen en speelt vier keer per week voetbal op het veld. In al deze drukte speelt hij 2 tot 3 uurtjes FIFA per dag. ,,Samen met Team Gullit en mijn ouders moet ik hier een goede balans in zien te vinden.”



De ouders van Thijs zijn zeer betrokken. ,,Ze volgen mijn streams en kijken mijn wedstrijden. Ook zijn ze erg trots dat ik dit nu heb bereikt. Voor hen is het een hele nieuwe wereld die ze zo goed mogelijk proberen te leren kennen en daar probeer ik ze dan weer bij te helpen.”

Opmerkelijke favoriet