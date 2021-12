Tien goals van PSV niet genoeg voor wintertitel in week 8 eDivisie

PSV heeft een monsterzege behaald op SC Cambuur, maar het was niet genoeg om Vitesse ervan te weerhouden de wintertitel te pakken. Na een doelpuntrijk slot waarbij in totaal 62 doelpunten vielen is de eDivisie de winterstop ingegaan.

De laatste speeldag voor de winterstop in de eDivisie is een absoluut goalfestijn geworden. Vooral SC Cambuur moest het ontgelden tegen PSV, maar eerder op de dag liet FC Groningen ook zien dat het flink kan scoren; FC Utrecht werd met 7-1 onschadelijk gemaakt.

De wedstrijd tussen Cambuur en PSV begon met een sterk SC Cambuur dat het vuur aan de schenen van PSV legde. Ata Kansu speelde tegen Dennis Verhoeven en het was Kansu die de score opende en in zeer korte tijd drie keer de bal in het netje had liggen. Dat deed denken dat er een enorme stunt aan zat te komen. Die kwam ook, maar dan niet in het voordeel van Cambuur. Verhoeven schakelde een tandje bij, wist het tij te keren en vijf doelpunten te scoren.

Daarna moest Sven Counotte tegen Ali Riza Aygün, maar in tegenstelling tot zijn teamgenoot Kansu kon Counotte helemaal niets doen. Hij moest toekijken hoe Aygün een veel betere pot speelde en de ene na de andere goal maakte. In de 92ste minuut kwam de 5-0 voor een eindscore van 10-3 in het voordeel van PSV.

Vitesse ijzersterk

Zoals wel vaker dit seizoen liet Vitesse zien dat het team ijzersterk was. De eerste wedstrijd tussen Vitesse en Go Ahead Eagles was tussen Manuel Bachoore van Vitesse en Rick Dame. Dame begon goed aan de wedstrijd en wist het eerste doelpunt te maken in de 63ste minuut. Toch lukte het Bachoore om in de 72ste minuut de gelijkmaker binnen te schieten.

Daarmee had Bachoore gedaan wat hij moest doen, want Levi de Weerd was veel sterker dan Bob van Uden. In de eerste helft had hij al twee keer het leer tegen de touwen gewerkt, en in de laatste tien minuten van de tweede helft herhaalde hij dat kunstje nog eens ijskoud. Daarmee won de Weerd met 4-0 en heeft Vitesse zeven wedstrijden gewonnen en slechts één verloren.

Daarmee is Vitesse winterkampioen en is het tijd voor de winterstop. De eDivisie is terug in februari en worden er nogmaals negen speelrondes afgewerkt.

Bekijk onze video’s over Esports: