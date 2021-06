TOPdesk organiseert gametoernooien voor studenten

De TOPdesk Student League is een samenwerking tussen TOPdesk, Esports Game Arena en Esports Nederland. De League wordt georganiseerd om studenten die een moeilijk jaar achter de rug een steun in de rug te geven. In totaal is er een prijzenpot van 850 euro beschikbaar gesteld, wat verdeeld wordt over verschillende gametoernooien. De toernooien zelf worden georganiseerd door de Delft Student Esports Association (DSEA).