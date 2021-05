Tussenstand MSI-toernooi: kan Europa opnieuw de trofee binnenhalen?

De eerste helft van de wedstrijden van de Mid-Season Invitational (MSI), een van de grootste League of Legends -toernooien ter wereld, is inmiddels gespeeld. Welke teams zijn al afgevallen en heeft het Europese team MAD Lions een kans om de trofee te winnen?

Het toernooi in IJsland heeft drie fases, waarvan de eerste groepsfase al is afgerond. Vijf van de elf teams zijn in deze fase afgevallen. Gedelegeerden uit landen als Brazilië, Rusland en Japan hebben de rit niet overleefd. Teams uit de vier hoofdregio’s Noord-Amerika, Europa, Zuid-Korea en China zijn samen met de teams uit Oceanië en Hongkong nog over. Deze laatste twee regio’s zijn met recht de verrassing van het toernooi.

Pentanet.gg uit Oceanië was door veel analisten ingeschat als een van de slechtste teams. Het niveau van de competitie in de regio is de afgelopen periode flink achteruitgegaan door de verkoop van veel van de beste spelers aan de Noord-Amerikaanse regio. Pentanet.gg is door een sterke prestatie in groep A door naar de volgende ronde, voor velen een enorme verrassing.

PSG Talon uit Hongkong verraste door als team te concurreren met de beste teams in de wereld en door te gaan naar de volgende ronde. Analisten zien PSG Talon zelfs als mogelijke finalist. Een onverwacht succesverhaal.

MAD Lions

Veel mensen waren verbaasd toen de MAD Lions de regionale competitie binnen Europa (LEC) wisten te winnen. Dit succes hebben ze door kunnen zetten naar dit internationale toernooi. In de eerste groepsfase waren ze geëindigd met een score van 5-1. De tweede fase begon wat moeizamer voor de Europeanen, aangezien het niet lukte om van de twee beste regio’s, China en Zuid-Korea, te winnen.

Desondanks wist het Europese team een bijzondere prestatie neer te zetten. Het is daarom waarschijnlijk dat ze de derde fase, en daarmee de halve finale, weten te behalen. Of de leeuwen de winst voor Europa kunnen binnenslepen, zien we aankomende weekend.

Als je de MAD Lions wilt aanmoedigingen of de beste League of Legends-teams van de wereld wilt zien spelen, dan kun je meekijken via YouTube, Twitch of de LoL-esports-website zelf.