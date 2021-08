Twee Counter-Strike-spelers vijf jaar verbannen vanwege matchfixing

Grootste Coun­ter-Stri­ke-toer­nooi van 2021 wordt vooralsnog in Stockholm gehouden

29 juli Het grootste Counter-Strike: Global Offensive-toernooi van dit jaar wordt vooralsnog in Stockholm gehouden, indien lokale autoriteiten hun goedkeuring geven. Dit meldt de organisator van het toernooi in een update over het evenement dat eind oktober moet beginnen.