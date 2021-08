Twee mobiele spellen bundelen krachten en organiseren wereldkampioenschap

Het mobiele MOBA spel Honor of Kings was oorspronkelijk in 2015 ontworpen en uitgegeven door game ontwikkelaar TiMi Studio Group, het dochterbedrijf van het bekende Tencent Games. Slechts één jaar later heeft Tencent de internationale versie van het spel genaamd Arena of Valor gepubliceerd. Ondanks dat de twee spellen in bepaalde aspecten van elkaar verschillen, gaat Tencent de twee competities wel fuseren voor de Arena of Valor wereldkampioenschap in 2022 (AWC).