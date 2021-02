Tweede helft Dutch League start, nog niemand is zeker van play-offs

Er zijn al vijf speelrondes in de Dutch League gespeeld en vanavond begint de tweede helft van wederom vijf speelrondes. Voor veel teams telt iedere overwinning in de race om de play-offs. Alleen de beste vier teams mogen uiteindelijk deelnemen aan het toetje van de competitie én de strijd om de hoofdprijs van 2500 euro.

Dynasty gaat momenteel zonder puntverlies aan kop. Vanavond treedt het team twee keer aan, zowel tegen Team THRLL als tegen mCon esports Rotterdam. Het contrast kon niet groter zijn, want waar mCon esports Rotterdam met een 4-1 score Dynasty momenteel in de nek zit, staat Team THRLL puntloos onderaan. Twee totaal verschillende wedstrijden worden dus verwacht.

Het andere team dat vanavond twee keer in actie komt is Team Echo Zulu. Met de vierde plaats in handen is het nog alleszins zeker dat zij de play-offs halen, maar hebben zij de kaarten wel zelf in handen. Vandaag treffen zij LowLandLions, dat vlak onder hen op de vijfde plaats staat, en PSV Esports, dat vlak boven hen staat. Twee overwinningen brengen Echo Zulu in een klap heel dicht bij de play-offs.