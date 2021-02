Tweede seizoenshelft LEC start met twee koplopers

Nu de eerste negen wedstrijden van het lenteseizoen zijn gespeeld, is er al een aantal dingen duidelijk. Zo is G2 Esports (nog) niet het superdominante team zoals vooraf werd verwacht, en staan Team Vitality en Astralis vrij troosteloos onderaan. In de middenmoot kan nog veel gebeuren, wat deze tweede seizoenshelft erg interessant maakt.

Regerend kampioen G2 Esports treedt dit weekend aan tegen Astralis (vrijdag) en Schalke 04 (zaterdag). Een opvallend detail is het feit dat Schalke 04 op 30 januari het team was dat G2 Esports de eerste nederlaag van het seizoen toediende. Rogue, de andere koploper, verloor ook van Schalke maar treft hen dit weekend nog niet. Misfits (vrijdag) en Team Vitality (zaterdag) zijn voor hen de teams die op ze wachten.

Vlak achter de koplopers vinden we Fnatic, dat hun laatste vier wedstrijden op rij won inclusief de strijd tegen rivaal G2 Esports. Zij lijken in goede vorm en maken de koplopers zonder twijfel een beetje nerveus over hun positie. Onder Fnatic strijden Excel, Schalke 04, MAD Lions, SK Gaming en Misfits allemaal nog om de play-offplekken.

Speelschema speelweek 5 LEC

Vrijdag 19 februari:

18:00 - Schalke 04 vs. SK Gaming

19:00 - MAD Lions vs. Excel Esports

20:00 - G2 Esports vs. Astralis

21:00 - Misfits vs. Rogue

22:00 - Team Vitality vs. Fnatic

Zaterdag 20 februari:

17:00 - Excel Esports vs. Astralis

18:00 - Misfits vs. SK Gaming

19:00 - Team Vitality vs. Rogue

20:00 - Fnatic vs. MAD Lions

21:00 - Schalke 04 vs. G2 Esports

