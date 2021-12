Twente en PSV verspelen punten, Vitesse nog ongeslagen in eDivisie

De vierde week van de eDivisie ging voornamelijk om de vraag of Twente, PSV en Vitesse nog ongeslagen konden blijven. Twente en PSV hadden al drie wedstrijden op rij niet verloren, Vitesse nog maar twee. Dat was omdat het team uit Arnhem in de vorige wedstrijdweek niet aan spelen toekwam. Spelers binnen het kamp van Vitesse vielen uit vanwege coronabesmettingen.

Twente speelt gelijk

Twente nam het in zijn wedstrijd op tegen Go Ahead Eagles, maar dat bleek een wedstrijd waarbij spanning ver te zoeken was. De eerste wedstrijd tussen de twee teams eindigde in een 0-0 gelijkspel, en ook de tweede wedstrijd was niet veel spannender. Hoewel beide teams een goaltje wisten mee te pikken, kwam het spannendste moment pas vlak voor het laatste fluitsignaal. Brent Weerink speelde de bal gevaarlijk voor het doel van Go Ahead Eagles, dat in de paniek bijna een eigen doelpunt maakte en de wedstrijd in het voordeel van de Tukkers zou beslissen, maar Edwin van der Sar redde goed, en voorkwam een dramatisch slot.