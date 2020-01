Uitgeschakeld RKC Waalwijk vermoedt vriendjespolitiek tegenspelers

FI­FA-spe­lers Sparta Rotterdam: ‘Tatoeage als we laatste worden in eDivisie’

7 januari Vitesse is de nieuwe koploper in de eDivisie na verlies van Heracles Almelo tegen FC Groningen. Sparta verloor opnieuw, waarna de esporters van die club een opmerkelijke belofte deden: ,,Als wij laatste worden in de eDivisie dit seizoen, nemen we een tatoeage.’’