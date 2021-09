Verdachte coach impliceert betrokkenheid spelers bij CS:GO-schandaal

Geschiede­nis­les in Fortnite met ‘March Through Time‘ over leven en erfenis van Martin Luther King

27 augustus Epic Games en het tijdschrift Time hebben een samenwerking aangekondigd met het ,,March Through TIME”-project in Fortnite. In het tijdelijke evenement maken spelers via een virtuele ervaring kennis met het leven en de erfenis van Nobelprijswinnaar Dr. Martin Luther King Jr., de bekendste voorvechter van de Amerikaanse civil rights movement.