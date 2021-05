Vermoord voetbaltalent komt 15 jaar later weer tot leven in FIFA 21

Voetbaltalent Kiyan Prince heeft een plek gekregen in FIFA 21. Bijzonder, want hij is al vijftien jaar dood. Met behulp van deepfake-technieken werd hij ‘tot leven gewekt’ als 30-jarige voetballer. ‘Om je zoon weer levend te zien, ik heb alleen maar gehuild.’

Vijftien jaar geleden was Kiyan Prince - toen 15 jaar oud - een veelbelovende voetballer in de jeugdopleiding van Queens Park Rangers. Wellicht dat hij het geschopt zou hebben tot de Premier League, het Engels elftal misschien, en had hij met de grootste spelers ter wereld op het veld gestaan.

We zullen het nooit weten, want vandaag precies vijftien jaar geleden vond Prince de dood. Hij werd neergestoken voor zijn school, toen hij tussenbeide kwam bij een ruzie. Hij werd in allerijl naar een ziekenhuis vervoerd, maar overleed daar een paar uur later aan zijn verwondingen. De dader was een jongen die zelf ook nog maar 16 jaar oud was.



Om stil te staan bij zijn vroegtijdige dood krijgt Kiyan Prince nu een plek in het populaire voetbalspel FIFA 21. In de update van het spel die deze week beschikbaar komt (vandaag voor de PC-variant, morgen voor de console-versies), is hij te zien als 30-jarige voetballer. Door oude foto's, informatie van zijn familie en deepfake-technieken te combineren werd hij virtueel tot leven gewekt. ,,Toen ik na twee jaar het resultaat zag, waren er heel veel tranen’’, zei zijn vader Mark Prince tegen de Evening Standard. ,,Om je zoon weer levend te zien? O man, ik was doodsbang. Ik heb alleen maar gehuild. Op zijn dertigste had hij aanvoerder van het Engelse team kunnen zijn.’’

Volledig scherm © via Reuters

Steekpartijen

Messengeweld onder tieners is een groot probleem in het Verenigd Koninkrijk. Statistieken van het ministerie van Binnenlandse Zaken laten zien dat sinds april 2009 in Engeland en Wales 205 kinderen van 17 jaar en jonger gedood zijn met een mes of een ander een scherp voorwerp, zo bericht The Guardian. In 2019 en 2020 alleen waren het er al 22. De meeste steekpartijen vinden plaats in Londen.



Sinds de dood van zijn zoon heeft vader Mark Prince zich ingezet om die cijfers naar beneden te krijgen. De voormalige bokser leidt de Kiyan Prince Foundation, die met dat doel is opgericht. Vader Prince ziet de rol van Kiyan in FIFA 21 als een manier om jongeren aan te spreken die anders niet bereikt zouden worden. Hij hoopt dat de beelden van zijn zoon die nu toch zijn jeugddroom vervuld heeft zien worden anderen kunnen inspireren om hetzelfde te doen.

Volledig scherm Kiyan Prince. © via Reuters