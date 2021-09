Verrassende winnaar tijdens WK Super Mario Kart

De Amerikaan Jonathan ‘Lafungo’ Toole-Charignon heeft afgelopen week verrassend het wereldkampioenschap Super Mario Kart gewonnen. Hij was, vanwege de aanhoudende reisbeperkingen, een van de weinige buitenlandse deelnemers in Alphen aan den Rijn.

Eén week per jaar is Alphen aan den Rijn de place-to-be voor de beste Super Mario Kart-spelers ter wereld. Afgelopen week stond het wereldkampioenschap wederom op de planning, maar voor het tweede jaar op rij moest de organisatie het stellen zonder veel buitenlandse toppers.

Toch was het één van de twee aanwezige Amerikanen die er uiteindelijk met de titel vandoor ging. Jonathan Tool-Charignon, binnen de Super Mario Kart-scene beter bekend als Lafungo, bleek uiteindelijk de meest constante over de vier onderdelen en mocht zodoende de eerste prijs in ontvangst nemen. Iets wat hij ook zelf niet verwacht had, hij was ten slotte bij eerdere edities nog niet eerder in de top tien geëindigd.

Zijn titel heeft overigens een klein oranje-tintje. Tool-Charignon is namelijk sinds kort vanwege zijn studie woonachtig in Utrecht. Daarnaast was er op de individuele onderdelen nog Nederlands succes doordat Karel van Duijvenbode tijdens de Time Trial de snelste was.

Nieuw talent

De afwezigheid van een groot gedeelte van de internationale toppers, bood vanzelfsprekend mogelijkheden voor nieuw talent. Dat nieuw talent daarbij op een 7-jarige slaat, zou je echter waarschijnlijk niet verwachten.

Ondanks zijn jonge leeftijd wist Rune Roodhorst enkele tegenstanders te verrassen en plaatste hij zich zelfs voor de top-20 in het onderdeel battle-mode. Om het verhaal compleet te maken was het uiteindelijk zijn vader Gerard in wie hij zijn meerdere moest erkennen.

Bekijk onze video’s over Esports: