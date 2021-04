Vicepresident Jeff Kaplan vertrekt na bijna 20 jaar bij Blizzard

In een brief aan de fans van Overwatch, een online schietspel, heeft Jeff Kaplan op emotionele wijze laten weten dat hij niet meer in dienst zal zijn van Activision Blizzard. Tegelijkertijd wordt Aaron Keller verwelkomd die de taak van Kaplan zal overnemen. Kaplan is door zijn werk bij met name Overwatch tot een publieksfavoriet uitgegroeid. Fans reageren teleurgesteld en verdrietig op zijn vertrek.