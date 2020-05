Vier maanden online gamefestival om gemis van E3 en Gamescom te verzachten

Prominent game-journalist Geoff Keighley, die onder andere ook The Game Awards organiseert, kondigde afgelopen weekend het Summer Game Fest aan. Het grootschalige online gaming-evenement duurt maar liefst vier maanden en start in mei. Tot en met augustus werken 16 uitgevers mee door ieder een eigen digitaal evenement te organiseren. De planning is nog niet bekend, maar het is wel mogelijk om je in te schrijven via de website om updates per e-mail te ontvangen.