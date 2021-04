Virtuele band treedt dit weekend op bij Amerikaanse League of Legends-finale

De heavy metalband Pentakill, gecreëerd door de League of Legends-ontwikkelaar Riot Games, treedt aankomende zondag op tijdens de finale van de Amerikaanse League of Legends Championship Series (LCS). De band zal een deel van een nieuw lied spelen dat aankomende zomer uitkomt.

Pentakill treedt dit weekend voor het eerst in vier jaar weer op. De climax van de Amerikaanse League of Legends-competitie vindt zondag plaats. Dan strijden de twee beste teams om de hoofdprijs van 200.000 dollar (168.000 euro) en een plek in het prestigieuze internationale Mid Season Invitational-toernooi.

Pentakill

De virtuele heavy metalband bestaat uit zes fictieve personages, die je ook kunt spelen in League of Legends. De band is vernoemd naar de zeldzame gebeurtenis waarbij één speler het volledige vijandelijke team uitschakelt, een zogeheten Pentakill. In 2014 kwam de band met het eerste album Smite and Ignite, gevolgd door het tweede album Grasp of the Undying in 2017.

Pentakill is niet de enige virtuele popband van League of Legends. Er is bijvoorbeeld ook de band KD/A die onlangs een eigen lijn hardware-artikelen kreeg. De muziek van de virtuele bands is te beluisteren via de website van Riot Games en via alle grote streamingplatformen.

