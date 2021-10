Virtuele racebaan op Circuit Zandvoort slechts een start: ‘Nog zes andere locaties op de planning’

Eind vorige maand opende het virtuele racecentrum van Racesquare op Circuit Zandvoort. Het centrum bevindt zich boven het fysieke circuit en bevat twintig racesimulatoren. Volgens co-founder van Racesquare Niels Roodenburg is dit slechts het begin: ,,Op de planning staan nog zes à zeven andere vestigingen, verspreid over Nederland.’’

Het is even zoeken, maar vlak naast de hoofdtribune van Circuit Zandvoort bevindt zich het virtuele racecentrum van Racesquare. Een relatief kleine simracezaal met twintig simulatoren, met uitkijk op het circuit dat afgelopen weekend onveilig werd gemaakt door allerlei Porsche-auto’s wegens de Dutch Porsche Drivers Day.

Een unieke locatie, zo beaamt ook co-founder Niels Roodenburg. ,,Racesquare Circuit Zandvoort is kleiner dan de meeste andere simracelocaties, zoals het F1 Racing Centre in Utrecht. Daar staat tegenover dat bezoekers hier een unieke ervaring kunnen beleven, waar simracen en racen elkaar ontmoeten.”

Volgens Roodenburg komt het geregeld voor dat bezoekers een rondje op de fysieke baan combineren met een rondje in de sim. ,,We hebben bezoekers die als groep eerst simracen en daarna de echte baan op gaan, of omgekeerd. Soms wordt er zelfs een competitie gehouden om te kijken wie er over de gehele linie de beste racer is, zowel in de sim als op het circuit.”

Andere locaties

Naast de locatie boven het circuit van Zandvoort is Racesquare van plan de komende jaren flink uit te breiden. ,,We zijn van plan om zes à zeven locaties verspreid over heel Nederland te openen”, vervolgt de co-founder van Racesquare. ,,De eerstvolgende locatie wordt Rotterdam. De locaties daarna houd ik nog even geheim, maar ik kan wel verklappen dat we van plan zijn om ook locaties te bouwen met meer simracestoelen. We denken aan iets als Racesquare XXL.”

Esports

Één van de grote verschillen tussen Racesquare en het F1 Racing Centre in Utrecht, is dat Racesquare niet verbonden is aan F1. ,,We kunnen bezoekers daarom verschillende racegames aanbieden: denk aan Assetto Corsa, iRacing en rFactor 2”, aldus Roodenburg. ,,Voor de reguliere bezoeker houden we het bij Formule 1-wagens, maar als klanten dat willen, kunnen zij ook in Porsches rijden.”

Het openen van meerdere locaties en het toestaan van meerdere spellen biedt een goed podium voor esports. ,,We gaan onze eigen competitie opzetten, waar deelnemers vanuit al onze locaties aan mee kunnen doen. Ook willen we mogelijk een competitie tussen steden faciliteren. En uiteraard zijn organisaties welkom om met ons te praten en zelf een toernooi op te zetten in onze locaties. Alle mogelijkheden voor competities zitten in onze systemen ingebouwd.”