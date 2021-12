Vitesse aan kop dankzij stunt Heerenveen in week 7 eDivisie

eDivisieEen megastunt van SC Heerenveen dat tegen alle verwachtingen in PSV Eindhoven wist te verslaan zorgt ervoor dat Vitesse aan kop gaat na de zevende week in de eDivisie.

Een wedstrijd waarvan velen dachten dat het een saaie pot zou worden, is uitgelopen op één van de grootste verrassingen van het huidige eDivisie-seizoen. SC Heerenveen, tot voor kort nog puntloos, heeft gewonnen van koploper PSV. Dat was voor Vitesse de kans die het team nodig had. Met twee gewonnen wedstrijden is het team uit Arnhem nu koploper.



De grootste verrassing was natuurlijk de wedstrijd tussen SC Heerenveen en PSV. Het team uit Eindhoven was 26 wedstrijden op rij ongeslagen, terwijl Heerenveen juist de boksbal van de eDivisie leek. In de eerste wedstrijd leek het erop dat deze trend zou voortzetten, want Ali Riza Aygün speelde een keurige wedstrijd en stond lange tijd met 2-0 voor. Pas diep in de tweede helft kwam Dennis van Beek met de 2-1, en die bleek cruciaal.

Tygo van Splunteren kwam in zijn wedstrijd tegen Dennis Verhoeven namelijk al gauw op een 1-0 voorsprong en gaf die niet meer weg. In de 69e minuut volgde nog de 2-0 voor Heerenveen en Verhoeven kon vanaf dat moment nauwelijks meer iets terugdoen. Nadat van Splunteren de wedstrijd keurig uitspeelde, was de grootste verrassing van dit seizoen een feit.

Vitesse excelleert

Vitesse moest twee wedstrijden spelen nadat het team één speelweek had gemist wegens Covid. In de eerste wedstrijd tegen Utrecht wist Vitesse het team helemaal zoek te spelen. Die wedstrijd eindigde 3-1 in het voordeel van het team uit Arnhem, en de tweede wedstrijd eindigde 2-1 in het voordeel van Vitesse.

De tweede wedstrijd die dag was tegen Feyenoord aan het einde van een lange dag. Het was interessant om te zien of Vitesse er nog wat kon uitpersen, en het antwoord bleek ja te zijn. Hoewel Feyenoord in eerste instantie uitstekend begon en een 3-1 pot speelde, was Levi de Weerd in de return veel te sterk. Hij wist een 3-0 overwinning klaar te spelen en zodoende de koppositie in het klassement te veroveren.

Spannende wedstrijden linkerrijtje

De komende periode gaat spannend worden voor de teams in het linkerrijtje. Ze zijn nog steeds ontzettend aan elkaar gewaagd, en volgende week komen er een aantal leuke wedstrijden. De leukste pot is waarschijnlijk FC Twente tegen Sparta Rotterdam. Twente scoort altijd enorm veel, en moet dat nu tegen Sparta doen, dat qua punten gelijk staat. Die wedstrijd begint om 14.30 uur.

De overige wedstrijden van volgende week zijn:

FC Groningen - FC Utrecht

RKC Waalwijk - Fortuna Sittard

Heracles Almelo - PEC Zwolle

SC Cambuur - PSV Eindhoven

Willem II - SC Heerenveen

AFC Ajax - NEC Nijmegen

Vitesse - Go Ahead Eagles

AZ Alkmaar - Feyenoord



De eDivisie is live te volgen op YouTube en Twitch, elke dinsdag vanaf 13.00 uur, en op de televisie op ESPN vanaf 18.00 uur.

