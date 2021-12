Vitesse zit koploper eDivisie PSV op de hielen

PSV Eindhoven moest tegen Go Ahead Eagles laten zien dat het één van de betere teams was, maar was allesbehalve overtuigend. De eerste wedstrijd die de equipe uit Eindhoven speelde, eindigde in een alles behalve overtuigende 1-0 overwinning voor PSV. Vroeg in de wedstrijd wist Dennis Verhoeven de goal te maken, waarna zowel hij als zijn tegenstander Rick Dame niet meer aan scoren toekwamen - hoewel de statistieken verder wel gelijk opgingen.

De wedstrijd tussen Ali ‘Aaygun96' Riza Aygün en Bob ‘Xhuncholini’ van Uden was er ook één waarbij er nauwelijks doelpunten werden gescoord. Xhuncholini kwam nog wel op voorsprong, maar op slag van rust gaf hij deze voorsprong uit handen, en na rust kwamen beide spelers niet meer tot scoren. De overwinning ging daarmee naar PSV, dat nu alleen aan kop gaat.

Vitesse blijft winnen

Eerder die dag speelde Vitesse tegen FC Twente, en daar leek het erop dat het een simpele pot was. Levi de Weerd was absent, maar in plaats daarvan maakte Giovanni ‘GioBundy’ Bakhuijsen zijn debuut in de eDivisie. Dat ging meteen goed, want hij was met 2-0 veel te sterk voor Brent Weerink.

De tweede wedstrijd tussen Manuel Bachoore en Milan Looper was een stuk spannender. Looper en Bachoore gingen gelijk op en dat betekende dat de wedstrijd ook eindigde in een remise. Daarmee was de wedstrijd beslecht in het voordeel van Vitesse: 2-0. Het team uit Arnhem heeft nog één wedstrijd in de hand en als het die wedstrijd ook wint, dan staat Vitesse maar één punt achter PSV.

Feyenoord wint hard

Feyenoord heeft ook nog een wedstrijd tegoed, maar staat momenteel op 5 punten uit vier wedstrijden. Geen geweldige prestaties dus, en een wedstrijd tegen PEC Zwolle dat 10 punten uit vijf wedstrijden haalde zou zeker niet gemakkelijk worden. Een 2-1 overwinning van Kaj Slobbe op Julian van den Berg benadrukte dat nog maar eens.

Echter, Collin Dekkers moest aantreden tegen Jason Glas en bleek ongelofelijk dominant te zijn. Een vroege voorsprong werd niet meer uit handen gegeven, en het lukte Dekkers om goal na goal te scoren. Glas wist nog wel een aantal doelpunten terug te pakken, maar moest accepteren dat hij met 6-2 onderuit ging. Feyenoord won daardoor de wedstrijd met 7-4.

Twee keer aantreden

Feyenoord en Vitesse moeten volgende week twee keer aantreden. Dat komt omdat ze de wedstrijd die ze wegens het coronavirus misten tijdens de liveshow moeten inhalen. Daarnaast speelt Feyenoord om 13.00 uur tegen SC Cambuur, terwijl Vitesse een half uur later aantreedt tegen FC Utrecht. Verder speelt PSV Eindhoven om 16.00 uur tegen SC Heerenveen, waarbij de Eindhovenaren mogen proberen om de positie als koploper te verstevigen.

De andere wedstrijden zijn:

Willem II - Sparta Rotterdam

FC Groningen - RKC Waalwijk

Heracles Almelo - Go Ahead Eagles

AFC Ajax - Fortuna Sittard

AZ Alkmaar - PEC Zwolle

FC Twente - NEC Nijmegen

De eDivisie is live te volgen op YouTube en Twitch, elke dinsdag vanaf 13.00 uur, en op de televisie op ESPN vanaf 18.00 uur.

