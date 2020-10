Voetbalshirt van esports-organisatie Ruud Gullit nu beschikbaar in FIFA 21

Team Gullit heeft het afgelopen jaar zijn meest succesvolle jaar ooit gehad in de EA SPORTS FIFA 20 Global Series, het officiële internationale ecosysteem waarin de allerbeste spelers in FIFA het tegen elkaar opnemen.



Met de winst van de FUT Champions Cup in Atlanta met Olle ‘Ollelito’ Arbin en de overwinning van de FUT Champions Cup in Parijs met Henrique ‘Zezinho’ Lempke sleepte de Nederlandse FIFA-academy twee van de vier grootste prijzen in de wacht.