Voormalig pro gamer veroordeeld tot 116 jaar gevangenisstraf in Brazilië

Volgens ESPN hielp Victorio in de periode tussen 2013 en 2017 een winkel waarbij aan 118 klanten spullen werden verkocht die nooit werden geleverd. Het niet leveren van goederen is in Brazilië een zeer zware overtreding. De fraude levert de CSGO(Counter-Strike: Global Offensive)-speelster een gevangenisstraf van 116 jaar op. Victorio is echter nog niet opgepakt en hoeft, als ze daadwerkelijk gearresteerd wordt, ook niet de volledige 116 jaar uit te zitten.

Hoger beroep

In Brazilië is de maximale straf namelijk 30 jaar en een daadwerkelijke arrestatie mag pas uitgevoerd worden als het hoger beroep is afgerond. Victorio heeft al bekendgemaakt dat ze in beroep gaat. Op Instagram plaatste de influencer een verklaring dat haar ex-partner alle verantwoordelijkheid op zich zou nemen en dat zij hier niets mee te maken heeft.