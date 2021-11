Voormalige League of Legends-prof Yoppa overleden aan Covid-19

Pavle ‘Yoppa’ Kostić is overleden aan de gevolgen van Covid-19. Dat maakt Fortuna Esports bekend. De organisatie beheert de Esports Balkan League, en heeft via het Twitter-account van deze liga het nieuws wereldkundig gemaakt. Yoppa speelde voor onder andere Schalke 04, Team Vitality en MAD Lions. De Serviër is 23 jaar geworden.

De tweet kreeg veel steunbetuigingen van spelers bij wie Yoppa bekend was. Onder andere Oskar ‘Selfmade’ Bodarek, momenteel speler van Team Vitality, liet weten bedroefd te zijn door het nieuws. ,,Ik weet niet wat ik moet zeggen. We hebben zoveel lol gehad samen tijdens onze dagen in de LVP [de Spaanse League of Legends-liga, red.], ik wou dat ik terug kon gaan in de tijd. Rust in vrede, Pavle.”

Yoppa was de eerste Servische speler die ooit de eerste plek behaalde in de Europese ranglijst van League of Legends. Daarnaast was hij ook één van de eerste Servische spelers die ooit voor professionele teams speelde. Vorig jaar december ging hij naar het opleidingsteam van Schalke 04, waar hij bijna een jaar speelde. Naast dat team speelde hij ook voor het opleidingsteam van Vitality en leek het er eventjes op dat hij naar het Amerikaanse Team SoloMid zou vertrekken. Deze deal viel uiteindelijk in het water wegens visumproblemen. Op 16 november van dit jaar kondigde hij aan dat hij gratis op te halen was.

Niet de eerste esporter

Yoppa is zeker niet de eerste esporter die is bezweken aan de gevolgen van het coronavirus. Eerder dit jaar overleden ook de Rainbow Six: Siege-speler Arif ‘Next1' Keskin, en de Filipijnse commentator Aldrin Paulo ‘Dunoo’ Pangan die wereldberoemd is geworden met het spel Dota 2 aan Covid-19. Next1 genoot bekendheid in de Benelux, want hij speelde een tijdlang voor de Vlaamse organisatie LowLandLions. Dunoo kreeg bekendheid door de kreet ‘Lakad matatag’, die uiteindelijk is opgenomen in Dota 2 als speciaal geluid dat spelers kunnen afspelen.

