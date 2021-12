Warzone-spelers smeken toernooiorganisatoren: ‘Stop de toernooien!’

Het spel Call of Duty: Warzone is één van de meest populaire spellen van het moment en heeft recent een flinke update gekregen. Helaas introduceerde die update veel problemen die ervoor zorgden dat het spel soms onspeelbaar is. Professionele spelers smeken toernooiorganisatoren nu om de toernooien af te gelasten.

Call of Duty: Warzone is één van de meest gespeelde spellen in de wereld en het is dan ook niet verwonderlijk dat er behoorlijk wat toernooien voor het spel zijn aangekondigd. Daar komt echter een groot probleem om de hoek kijken, want Warzone is momenteel alles behalve speelbaar. Spelers hebben namelijk een bug ontdekt die ervoor zorgt dat het spel stopt met werken. Deze bug vindt voornamelijk plaats in de spelmodus die wordt gebruikt tijdens toernooien.

Veranderen in een vliegtuig

Als spelers worden neergehaald in het spel dan gaan ze naar de ‘gulag’, een kleine arena waar ze tegen iemand anders moeten spelen die ook in het hoofdspel is neergehaald. De winnaar van dit gevecht mag terug naar het spel. Ze worden dan het speelveld in geparachuteerd, maar tijdens dat parachuteren veranderen ze om en om in een vliegtuig en weer terug naar een parachuterend personage. Uiteindelijk stopt het spel hierdoor met werken.

Professionele speler Aydan ‘Aydan’ Conrad is allerminst te spreken over de huidige staat van het spel. De grootverdiener klaagt steen en been op Twitter. ,,Ik kan niet geloven dat er nu toernooien gaan plaatsvinden, zeker die van 100.000 dollar, maar ja, wij spelen allemaal sowieso in die toernooien, dus waarom zouden toernooiorganisatoren hierom geven?” aldus de speler.

Aydan heeft overigens gelijk. Het toernooi waar hij het over heeft, met een prijzenpot van 100.000 dollar, vond op 17 december plaats in Las Vegas. Saillant detail: daar deed Aydan zelf ook aan mee.

