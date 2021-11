Wereldkampioenschap één tegen één League of Legends in Berlijn

De internationale Red Bull Solo Q-finale wordt dit jaar georganiseerd in Berlijn. De twintig beste spelers ter wereld nemen het op 4 en 5 december tegen elkaar op in de BMW Welt.

Red Bull heeft alle details over de internationale finale van het één tegen één League of Legends-toernooi, Red Bull Solo Q, bekendgemaakt. Het evenement wordt op 4 en 5 december georganiseerd in de BMW Welt in Berlijn en wordt gepresenteerd door een van de bekendste namen uit de League of Legends-wereld, Eefje ‘Sjokz’ Depoortere. Zij neemt de kijkers mee in de strijd tussen de twintig gekwalificeerde spelers om de titel en enkele mooie prijzen.

De finale in Berlijn wordt het hoogtepunt in een reeks nationale en internationale toernooien. Aanwezige spelers hebben zich namelijk via kwalificatietoernooien in hun eigen land eerst moeten plaatsen voor de nationale finale, waarna alleen de winnaar zijn of haar kunsten op het internationale podium tentoon mag stellen. Dat betekent dat alleen de allerbesten zich hebben gekwalificeerd voor de eindronde in Berlijn.

Andere regels

Tijdens Red Bull Solo Q gelden er andere regels dan bij een regulier potje League of Legends. Allereerst wordt er in plaats van vijf tegen vijf, één tegen één gespeeld. In dat directe duel kan een speler op drie manieren de overwinning naar zich toe trekken. De belangrijkste is simpelweg je tegenstander verslaan in een direct gevecht. Daarnaast zijn ook het vernietigen van iemands toren, of het als eerste doden van honderd minions, manieren om de overwinning te claimen.