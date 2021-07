Wereldkampioenschap FIFA 21 wederom afgelast wegens coronavirus

Loting bekend: Nederland in poule met Maleisië en Uruguay tijdens FIFA WK voor landen­teams

18 juni De poules voor het FIFA 21 WK voor landenteams zijn vanmiddag bekendgemaakt. E_Oranje, het Nederlandse team bestaande uit Levi de Weerd en Ali Riza Aygün, zit in de poule met onder andere Maleisië, Italië en Uruguay. In totaal strijden 24 landen in vier poules om een plek in de finale van het WK met een prijzenpot van 500.000 dollar (ongeveer 420.000 euro).