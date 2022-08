Wereldkampioenschap Mario Kart start 23 augustus in Alphen aan den Rijn

Elite Series met 75.000 euro prijzen­geld voor Benelux aangekon­digd

META heeft de Elite Series aangekondigd. Dat is een grootse toernooistructuur voor diverse esportstitels. In totaal is er een prijzenpot van 75.000 euro. Het idee van het toernooi is om ervoor te zorgen dat de Benelux voor eens en voor altijd op de kaart wordt gezet als esportsgrootmacht.

23 december