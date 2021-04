WK Call of Duty: Mobile aangekondigd met prijzenpot van 2 miljoen dollar

De Call of Duty: Mobile World Championship wordt, samen met de nieuwe Activision-partner Sony, uitgevoerd in verschillende stadia. Spelers die aan het wereldkampioenschap mee willen doen, moeten zich kwalificeren in een van de regionale competities. Deelnemers moeten tenminste rang tien hebben in Call of Duty: Mobile en 18 jaar of ouder zijn.

Het aankomende WK van Call of Duty: Mobile is de tweede keer dat Activision een grootschalig toernooi organiseert voor het smartphonespel. „We hebben het prijzengeld dit jaar verhoogd ten opzichte van vorig jaar zodat fans nog meer reden hebben om te bewijzen dat zij alles in zich hebben om de beste te zijn”, aldus Matt Lewis, vicepresident van de mobiele-afdeling van Activision.

Activision heeft als onderdeel van het WK ook een nieuw YouTubekanaal opgericht, waarop Call of Duty: Mobile- esporters hun vaardigheden kunnen tonen.

Call of Duty: Mobile

Call of Duty: Mobile is een first-person shooter op de smartphone waarin spelers op bekende Call of Duty-mappen kunnen spelen. Het spel haalt deze mappen, maar ook wapens, personages en gamemodi, uit verschillende games in de Call of Duty-series. Call of Duty: Mobile is gratis te downloaden op zowel Android als iOS.

Kijk hier onze video's over esports: