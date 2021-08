WK League of Legends vindt mogelijk plaats in IJsland

Finale Age of Empires II-toer­nooi vindt plaats in echt kasteel

12 augustus De finale van Red Bull Wololo, het grootste Age of Empires II-toernooi ter wereld, wordt op locatie gespeeld in kasteel Heidelberg in Duitsland. De kwalificaties voor het toernooi zijn op 14 en 15 augustus en slechts twaalf spelers strijden voor de winst in het kasteel.