Oliebollenvet jaagt waterschap Brabantse Delta op hoge kosten

BREDA - Oliebollenvet in de riolering jaagt onze waterschappen op miljoenen euro's kosten. Alleen al bij waterschap Brabantse Delta gaat het naar schatting om een paar ton per jaar.

,,Als dat vet afkoelt en gaat stollen aan de binnenkant van leidingen, moeten onze pompen harder werken om het rioolwater door de leidingen te krijgen", meldt Jack van Terheijden van waterschap Brabantse Delta. Behalve schoonmaakkosten vergt het vet dus ook extra energiekosten.

Quote Soms kun je bij een gemaal lopen over het vet dat boven drijft Jack van Terheijden, waterschap

Hij zorgt ervoor dat rioolgemalen zuiver blijven en functioneren. ,,Na de feestdagen vinden we bij een gemaal zoveel afgekoeld vet versterkt met drijfvuil dat je erover kunt lopen.”

In 4 op de 10 Nederlandse huishoudens verdwijnt olie voor de traditionele bollen rondom Oud en Nieuw in de riolering. Maar ook frituurvet belandt nog vaak in de wc of gootsteen, blijkt uit publieksonderzoek van de Unie van Waterschappen. En dat gestolde vet leidt tot forse problemen in leidingen, rioleringen en waterzuiveringen.

Onze rekening

Waar burgers een loodgieter moeten zoeken om de huiselijke ellende op te lossen, schakelen waterschappen gespecialiseerde bedrijven in. Van Terheijden: ,,Die gaan dan als het ware met een grote spons overal doorheen om het weer schoon te krijgen. Lastig, want vet is hardnekkig.”

Hun rekening belandt uiteindelijk via een omweg ook bij inwoners die waterschapsbelasting betalen.

Recyclen

Met een publieksactie proberen waterschappen mensen te bewegen hun oliebollenvet en gebruikt frituurvet de komende dagen voor recycling aan te bieden. Zo kan er diervoeder of biobrandstof van worden gemaakt.

Nu verdwijnt nog vijftig procent in het putje of bij het restafval. Terwijl er recyclingbedrijven zijn die het op tal van plaatsen komen ophalen. Zo wordt bijvoorbeeld van horecabedrijven inmiddels 100 procent ingeleverd.

Bijverdienste

Olie of vet voor consumptie kan tegenwoordig op zo'n 2500 plaatsen in de oorspronkelijke verpakking of bijvoorbeeld een melkpak worden aangeboden. Denk aan gemeentelijke milieustraten en supermarkten. Maar ook scholen, kinderboerderijen en veel sportverenigingen verdienen een aardig centje bij met centrale inzameling.

Wie wil weten waar dat mogelijk is, kan online recyclepunten in de buurt zoeken via frituurvetrecyclehet.nl.