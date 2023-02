Dit zijn de vijf beste restaurants in Dordrecht volgens de Gault&Millau 2023

indebuurt.nlWaar in Dordrecht kun je het lekkerst eten? Dat onderzochten de juryleden van de restaurantgids Gault&Millau. Hun conclusie: bij vijf restaurants in de stad zit je goed. Heel goed. Zij staan allemaal in de nieuwe gids van Gault&Millau, die maandag 13 februari werd gepresenteerd.