Bizarre ‘struikelstart’, maar daarna is het prima tafelen bij dit restaurant in Loenen

Over de Tong Bij dit Sallandse eetcafé is iedereen keuken­prins

Daar zitten we dan bij De Droadnagel in Haarle. Het halve dorp aan de voet van de Sallandse heuvelrug is uitgelopen om hier wat te eten of te drinken. De andere helft komt op de fiets patat of een ijsje halen. Slaat het eetcafé de spijker op z’n kop?